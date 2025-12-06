Serata di Beneficenza per Africaintesta – Musica e Cabaret al Palapartenope di Napoli giovedì 18 dicembre

Il Palapartenope di Napoli apre le sue porte alla solidarietà giovedì 18 dicembre alle ore 20:45 per una grande serata di musica e cabaret interamente dedicata al sostegno dell’Associazione Africaintesta. Un appuntamento speciale che unirà spettacolo e impegno sociale, con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta ai progetti destinati ai bambini più vulnerabili del continente africano. L’incasso della serata sarà devoluto completamente all’associazione, che sin dalla sua nascita ha fatto dell’Africa il centro di ogni azione, trasformando valori e intenzioni in progetti reali e tangibili. Il nome Africaintesta rappresenta infatti la missione dell’organizzazione: garantire ai bambini un’infanzia dignitosa e accompagnarli nel loro percorso di crescita attraverso istruzione, accoglienza e cura quotidiana. 🔗 Leggi su Parlami.eu

