Serantoni Verdi Europa Verde | A Lugo tre interventi per le ciclabili da 1 milione di euro

Sono tre gli interventi mirati alla realizzazione di piste ciclabili che il Comune di Lugo riuscirà a completare grazie al bando regionale di promozione della mobilità ciclabile con un contributo pari a 656.191 €, che diventeranno 1 milione di Euro con la quota a carico del Comune, tutti in aree. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tre interventi finanziati da Regione e Comune per migliorare la mobilità e la sicurezza idraulica. Serantoni (Europa Verde): «Scelta difficile ma necessaria, alberature compensate altrove» - facebook.com Vai su Facebook

Serantoni (Verdi/Europa Verde): "A Lugo tre interventi per le ciclabili da 1 milione di euro" - "Purtroppo questo intervento ha comportato una scelta dolorosa: impossibile intervenire su entrambi i lati della strada salvaguardando le alberature presenti" ... Si legge su ravennatoday.it

Presidio dell’estrema destra a Gallarate, Europa Verde si appella a questura e prefettura - I Verdi esprimono "disappunto e ferma e convinta preoccupazione" e chiedono alle istituzioni di intervenire ... Lo riporta varesenews.it

Loud for People, Planet, Europe: i Verdi Europei in congresso a Lisbona - Il partito rilancia su clima, diritti, giustizia sociale e chiede il riconoscimento della Palestina. Si legge su greenme.it

Genzano, all’assemblea territoriale di Europa Verde confronto su ecologia, giustizia sociale e futuro del territorio - Grande partecipazione a Genzano per l’assemblea territoriale di Europa Verde: confronto su ecologia, sostenibilità e giustizia sociale con amministratori e cittadini ... Come scrive castellinotizie.it

"No al massimalismo verde". Funambolico scontro tra Bonelli e i Verdi bolognesi per stabilire chi è più verde tra i Verdi - Una discussione interna a Europa verde rischia di travolgere gli equilibri nazionali ... Come scrive huffingtonpost.it

Europa Verde, patto clima lavoro salute per governare la Marche - "Verso un Futuro Sostenibile: Congresso regionale Marche di Europa Verde Marche per Legge sul Clima e Salario Minimo". Segnala ansa.it