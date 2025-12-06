Sequestrato un esemplare di lince imbalsamata detenuta illegalmente

Torinotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il proprietario si tratterebbe di un esemplare morto negli anni Duemila, proveniente da uno zoo, ma in assenza documentazione solamente verifiche e indagini da parte dei carabinieri del Nucleo CITES di Torino chiariranno l'origine. Così un esemplare imbalsamato di lince, specie protetta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

