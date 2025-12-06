Sequestrata una lince europea imbalsamata a Torino indagini sul proprietario e il tassidermista
Sequestrata una lince europea imbalsamata in provincia di Torino: il proprietario deferito per detenzione illecita di fauna protetta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Sequestrata una lince imbalsamata a Riva di Chieri lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
L’operazione si inserisce nella campagna europea che punta a tutelare grandi carnivori come lupo, orso e lince, oltre agli uccelli rapaci - facebook.com Vai su Facebook
I carabinieri sequestrano lince imbalsamata detenuta illegalmente, denunciato il proprietario - Il blitz nella campagna europea di contrasto al bracconaggio ... Secondo rainews.it
Sequestrata una lince europea imbalsamata a Torino, indagini sul proprietario e il tassidermista - Sequestrata una lince europea imbalsamata in provincia di Torino: il proprietario deferito per detenzione illecita di fauna protetta. Si legge su virgilio.it
Sequestrata Lince Europea (imbalsamata) - I Carabinieri del Nucleo CITES hanno sequestrato un esemplare imbalsamato di Lince europea (Lynx lynx) in un laboratorio in provincia di Torino. Scrive vitadiocesanapinerolese.it
A Chieri sequestrato un esemplare imbalsamato di lince europea - I militari ad ottobre 2025 hanno fatto una serie di controlli in provincia di Torino, Novara, Vercelli, e ... Secondo torinoggi.it
I Carabinieri Cites di Torino sequestrano una lince imbalsamata senza documentazione - L’animale, specie protetta, era in un laboratorio di Riva presso Chieri: accertamenti in corso sulla provenienza e sulla gestione ... Come scrive giornalelavoce.it