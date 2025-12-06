Sequestrata e stuprata a Giugliano indagini su telecamere del centro commerciale e vestiti della 28enne

La Polizia sta esaminando le registrazioni della videosorveglianza del Parco Commerciale Grande Sud (ex Auchan) alla ricerca dell'automobile con cui sarebbero arrivati i tre uomini descritti dalla 28enne che ha denunciato di essere stata violentata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

