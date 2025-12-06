Sequestra la ex e il figlio ma lei lo riprende col telefono | arrestato

Ha sequestrato la ex e il figlio per ore ma lei lo ha ripreso con il cellulare e lo ha mandato alla madre. Che a sua volta ha chiamato i carabinieri e lo ha fatto arrestare.Il fatto La vicenda è accaduta giovedì 4 dicembre a Cesano Maderno. L'uomo, un cittadino peruviano di 38 anni, è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La vicenda di un uomo che ha sequestrato l'ex compagna e il figlio a Cesano Maderno. La donna era riuscita a chiedere aiuto con un video. - facebook.com Vai su Facebook

Pietro Grasso: “Quando Brusca mi confessò di aver progettato il sequestro di mio figlio. Difficile rimanere lucidi” Vai su X

Sequestra la ex e il figlio, la donna riprende la scena e invia il video alla madre: ore di paura, poi l'arresto - Un cittadino peruviano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno (Monza), per aver sequestrato per ore la ex e ... Riporta msn.com

Sequestra la ex e il figlio, la donna chiede aiuto con un video alla madre - Già a processo per violenza sessuale e maltrattamenti, è stato arrestato per aver sequestrato per ore la ex moglie e il figlio. Si legge su msn.com

Chiude a chiave la camera da letto e sequestra l’ex compagna e il figlio: 38enne arrestato - L’uomo avrebbe costretto l’ex compagna e il loro figlio piccolo a restare con lui nella camera da letto ... Da fanpage.it

Sequestro a Cesano Maderno: Arrestato un uomo che tiene in ostaggio ex compagna e figlio - Un drammatico sequestro avvenuto a Cesano Maderno ha condotto all'arresto di un uomo di 38 anni, segnando un episodio di intensa preoccupazione per la comunità locale. Lo riporta notizie.it

Sequestra l’ex compagna e il figlio, lei invia un video alla madre e lo fa arrestare - Un cittadino peruviano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno, in provincia ... Segnala msn.com

Monza, va a cena a casa della ex e tiene in ostaggio per ore lei e il figlio: 38enne arrestato per sequestro di persona - L'uomo, già sotto processo per maltrattamenti e violenza sessuale, è andato a casa della ex e a fine serata si è chiuso a chiave in camera da letto minacciando lei e il ba ... Segnala milano.corriere.it