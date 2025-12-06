Senza casa non si studia e non si lavora

Bologna, 6 dicembre 2025 – Il problema casa sta diventando un vero incubo. Chi ce l’ha, anche in affitto deve tenersela ben stretta, chi la deve cercare deve mettere in conto di infilarsi in una odissea. Il mercato immobiliare sta andando molto bene per chi investe sugli immobili e per chi deve vendere. Ma gli affitti, soprattutto a Bologna, per molte famiglie e studenti, raggiungono prezzi proibitivi. Questa situazione sta diventando un problema sociale. Raffaello Goretti Risponde Beppe Boni Trovare casa a prezzi accessibili è un problema soprattutto nelle città dell’Emilia Romagna, come Bologna e Modena, che godono di un forte afflusso turistico con molte abitazioni adibite ad affitti brevi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

