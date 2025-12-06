Semplici abitudini quotidiane per ridurre gli sprechi e fare scelte consapevoli a tavola
M olto spesso si pensa che alimentazione sana e alimentazione sostenibile siano la stessa cosa, ma in realtà non è così. Mangiare sano significa scegliere cibi che fanno bene al nostro corpo, mentre puntare sulla sostenibilità significa guardare oltre noi stessi: è un approccio al cibo che considera il pianeta, le persone che lo producono e l’intero ecosistema che ci sostiene. Mangiare in modo sostenibile è quindi un vero e proprio atto di cura collettiva, che unisce salute personale e responsabilità ambientale. Cibo: perché deve essere un diritto per tutti. guarda le foto Il primo passo: farsi delle domande. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
VUOI SENTIRTI MEGLIO IN SOLI 10 GIORNI? Il tuo corpo è straordinario: quando gli dai ciò di cui ha bisogno, reagisce in fretta! Prova a inserire queste semplici abitudini e osserva la differenza: Dormi 7–9 ore ogni notte: il riposo è il tuo superpotere; - facebook.com Vai su Facebook
Una semplice app, qualche dato sulle nostre abitudini… e in pochi secondi ci dice quando moriremo. Un gioco o un modo per riflettere su come stiamo vivendo davvero?L’abbiamo fatta provare a Nina Zilli, Don Mazzi, Michelle Comi, Vittorio Feltri e Max Felicit Vai su X
Come essere felici dopo i 60? Le 7 abitudini quotidiane utili, consigliate dagli psicologi - Scopri 7 abitudini quotidiane, semplici e supportate dagli psicologi, che aiutano a essere più felici, energici e sereni dopo i 60 anni. Riporta my-personaltrainer.it
Casa sempre in ordine con una semplice abitudine quotidiana - Scopri l’abitudine quotidiana consigliata da un professionista per mantenere la casa sempre in ordine, senza fatica e senza perdere tempo. Secondo veb.it
L'abitudine giapponese che semplifica la vita e aiuta a ridurre lo stress quotidiano - Qualche tempo fa, una mia amica mi svelato il suo modo di ridurre il tempo trascorso sui social media, in particolare Instagram. Secondo vogue.it
10 semplici regole di skincare per una pelle perfetta - Negli ultimi anni l’attenzione verso la cura della pelle è cresciuta notevolmente, complice una maggiore consapevolezza dell’importanza del benessere quotidiano. Scrive blitzquotidiano.it