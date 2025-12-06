M olto spesso si pensa che alimentazione sana e alimentazione sostenibile siano la stessa cosa, ma in realtà non è così. Mangiare sano significa scegliere cibi che fanno bene al nostro corpo, mentre puntare sulla sostenibilità significa guardare oltre noi stessi: è un approccio al cibo che considera il pianeta, le persone che lo producono e l’intero ecosistema che ci sostiene. Mangiare in modo sostenibile è quindi un vero e proprio atto di cura collettiva, che unisce salute personale e responsabilità ambientale. Cibo: perché deve essere un diritto per tutti. guarda le foto Il primo passo: farsi delle domande. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Semplici abitudini quotidiane per ridurre gli sprechi e fare scelte consapevoli a tavola