Semestre filtro L’Insubria sopra la media

L’Insubria meglio della media nazionale. Nell’ateneo varesino i risultati del primo appello del semestre aperto di Medicina e Odontoiatria sono più alti di quelli registrati in tutt’Italia. Al test dello scorso 20 novembre, nell’ambito della nuova riforma per l’accesso ai corsi di area medica, hanno partecipato 465 studenti dell’Insubria. Dalla prima analisi effettuata dalla commissione di ateneo i risultati hanno registrato percentuali di promossi - cioè studenti che hanno ottenuto almeno 1830 in ogni prova - pari al 36% per Biologia, al 30,6% per Chimica e al 14% per Fisica. A livello nazionale secondo l’elaborazione effettuata dalla piattaforma Testbusters la media è rispettivamente di poco più del 20% per Biologia, poco meno del 20% per Chimica e circa il 10% per Fisica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Semestre filtro. L’Insubria sopra la media

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il semestre filtro è un metodo perfetto per far fare il Medico ai migliori. L’alternativa è aprire a tutti e laureare i migliori. - facebook.com Vai su Facebook

I risultati del primo appello del semestre filtro per l’accesso a Medicina dimostrano che la capacità formativa del nuovo sistema è pari a zero: solo tra il 10% e il 12% degli studenti ha passato l’esame di Fisica, meno del 25% ha passato Chimica. Questi dati rap Vai su X

Semestre filtro. L’Insubria sopra la media - Nell’ateneo varesino i risultati del primo appello del semestre aperto di Medicina e ... Lo riporta ilgiorno.it

Facoltà di Medicina, cos'è il "semestre filtro" e come funziona - Si è tenuto oggi in tutta Italia il primo appello per il cosiddetto "semestre filtro" o "aperto" per poter accedere alla laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ... Secondo ilgiornale.it

Perché il “semestre filtro” a Medicina è un autogol - Dal prossimo settembre, la facoltà di Medicina e chirurgia inaugurerà il cosiddetto semestre filtro. Segnala ilfoglio.it

Medicina, diffuse foto fatte durante i test. “Pronti ad annullare gli esami di chi le ha scattate” - Oggi è stato il giorno della prima sessione di esami per l’accesso a Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in 44 sedi universitarie italiane. Come scrive repubblica.it

Studenti di Medicina tra frustrazione, ansia e stress: “Il semestre filtro nuoce alla salute” - Pavia, 20 novembre 2025 – “Il semestre filtro nuoce alla salute” si leggeva su uno striscione srotolato giovedì mattina dagli studenti del Coordinamento per il diritto allo studio nel giardino ... Secondo ilgiorno.it

Semestre filtro, oggi al via medicina, odontoiatria e veterinaria con il nuovo 'sistema'. L'open day a Tor Vergata - Questa mattina, con il saluto caloroso del rettore Nathan Levialdi Ghiron agli oltre 2100 tra studenti e studentesse presenti e pronti al primo giorno di lezione universitaria, è cominciato il ... ilmessaggero.it scrive