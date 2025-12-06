Sembrava di stare su Marte pensavo che sarei morto lì In una notte ho tirato il bilancio della mia esistenza | Alberto Angela rivela il trauma del rapimento in Niger

“Il rapimento in Niger è stato il bivio della mia vita. In una notte ho tirato il bilancio della mia esistenza, ho pensato che sarei morto in quella pietraia – sembrava di stare su Marte – e che non avrei mai visto i miei figli da adulti”. È con queste parole che Alberto Angela ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera l’esperienza al limite vissuta qualche anno fa in Africa. Il divulgatore e conduttore, noto per la sua capacità di rendere la storia accessibile a tutti, ha ripercorso il trauma del sequestro subito nel 2002 in Niger, un episodio che ha segnato per sempre la sua vita e il suo approccio alla professione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

