Selenia Accettulli torna in Africa | la missione tra vita e morte nella ' terra rossa' che diventa insegnante silenziosa
Mancano poche ore alla partenza: la ‘terra rossa’ d’Africa è pronta ad accogliere nuovamente l’ostetrica foggiana Selenia Accettulli, volontaria in Guinea Bissau. Selenia è alla sua terza missione, e questa volta resterà in Africa per due mesi, dividendosi tra l’orfanotrofio di Bambaran e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Selenia Accettulli, in missione in Africa con il cuore dei foggiani: “In questa città c’è la bellezza di chi sa fare del bene” / L’INTERVISTA all’ostetrica foggiana, volontaria dei Missionari di Bigene ⬇️ - facebook.com Vai su Facebook
Selenia Accettulli, in missione in Africa con il cuore dei foggiani: “In questa città c’è la bellezza di chi sa fare del bene” / L’INTERVISTA - Sta per partire per la Guinea Bissau Selenia Accettulli, Ostetrica foggiana e volontaria dei Missionari di Bigene. Come scrive foggiacittaaperta.it