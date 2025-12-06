Selenia Accettulli torna in Africa | la missione tra vita e morte nella ' terra rossa' che diventa insegnante silenziosa

Mancano poche ore alla partenza: la ‘terra rossa’ d’Africa è pronta ad accogliere nuovamente l’ostetrica foggiana Selenia Accettulli, volontaria in Guinea Bissau. Selenia è alla sua terza missione, e questa volta resterà in Africa per due mesi, dividendosi tra l’orfanotrofio di Bambaran e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it