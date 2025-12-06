Sei stage retribuiti per universitari e neolaureati a Bruxelles

La Regione Piemonte lancia sei stage retribuiti per universitari e neolaureati a Bruxelles.É stata indetta infatti una nuova selezione per sei posti di tirocinio curriculare o extracurriculare della durata di quattro mesi da svolgersi presso l’Ufficio di Bruxelles a partire dal 1° marzo 2026. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

