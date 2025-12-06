Sei fan di Cyberpunk 2077? Questo gioco in uscita i primi mesi del 2026 fa al caso tuo
Dopo quattro anni di attesa e aggiornamenti sporadici che hanno tenuto la community col fiato sospeso, Sad Cat Studios ha finalmente svelato la data di uscita di Replaced, il loro ambizioso action adventure cyberpunk in 2.5D. Il gioco arriverà su Steam il 12 marzo 2026, accompagnato da un trailer che ha già superato le 650mila visualizzazioni in meno di 24 ore. Per chi ha amato Cyberpunk 2077 e cerca la prossima grande esperienza distopica, questo titolo indie promette di alzare l’asticella del genere con una combinazione unica di stile visivo, narrativa emotiva e meccaniche di gioco innovative. 🔗 Leggi su Screenworld.it
