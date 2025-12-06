Sedicenne scomparsa a Portici Napoli era affidata a una casa famiglia L’appello della madre | Aiutatemi è fragile

Cresce la preoccupazione per la 16enne scomparsa il 2 dicembre dopo essere uscita da scuola. La ragazza, affidata a una casa famiglia di Portici (Napoli) da gennaio scorso, non è rientrata nella struttura e da quel momento il suo telefono risulta irraggiungibile. La denuncia è stata presentata dalla direttrice della comunità il giorno stesso, ma la notizia è emersa solo oggi, dopo l’appello lanciato pubblicamente dalla madre a cui è stata sospesa la potestà genitoriale. “Mia figlia è fragile, ho paura che le sia accaduto qualcosa, aiutami a ritrovarla. Doveva essere al sicuro, protetta, ed invece non so che fine abbia fatto mia figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne scomparsa a Portici (Napoli), era affidata a una casa famiglia. L’appello della madre: “Aiutatemi, è fragile”

