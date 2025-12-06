Sedicenne affidata a una casa famiglia scomparsa a Portici il messaggio all' amica e l' appello della madre

Dal 2 dicembre la sedicenne Suamy Rispoli non è più rientrata nella struttura a cui era affidata, avrebbe detto a un'amica che non dovevano cercarla.

Da quattro giorni, dal 2 dicembre scorso, Suamy Rispoli è scomparsa da Portici, in provincia di Napoli. Ha 16 anni: la ragazza si è allontanata quattro giorni fa dalla casa famiglia alla quale era affidata e di lei si sono perse le tracce dopo scuola.

