Se non senti più bene gli odori stai attento | potresti avere una malattia gravissima No non si tratta del Covid

Secondo uno studio, piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono rivelare i primi sintomi di una grave malattia Nuove ricerche nel campo delle malattie neurodegenerative hanno messo in luce un aspetto spesso trascurato ma potenzialmente rivelatore nella diagnosi precoce di una grave malattia. Attento se non senti più gli odori – (lopinionista.it) Uno studio recente ha evidenziato come alcuni comportamenti quotidiani, come quelli osservabili durante la doccia, possano rappresentare segnali precoci di questa patologia. I primi segnali di una grave malattia. La malattia di Alzheimer è una condizione neurodegenerativa progressiva che colpisce milioni di persone nel mondo, con un impatto significativo sia sui pazienti che sulle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Se non senti più bene gli odori stai attento: potresti avere una malattia gravissima.