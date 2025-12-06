Se non ci date il consenso vi violentiamo | racconto choc in una notte qualunque nel centro di Como
Stavano tornando a casa. E, con prudenza, avevano deciso di accompagnare un’amica fino alla sua porta: una scelta semplice, di buon senso, in una notte di venerdì qualunque nel centro di Como. Le luci dei locali ormai spente, i tavolini accatastati, il silenzio che si posa sulle strade troppo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
“Se non ci date il consenso vi violentiamo”: racconto choc in una notte qualunque nel centro di Como - “Serve più sicurezza di notte, non possiamo vivere con il terrore di tornare a casa” ... Si legge su quicomo.it