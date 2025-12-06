Se l' Italia si qualifica ai Mondiali di calcio 2026 sarà in questo girone

Ai prossimi Mondiali di calcio manca sempre meno. Questione di mesi, considerando che la Coppa del Mondo 2026 si giocherà in Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026, di nuovo d'estate dopo l’edizione disputata tra novembre e dicembre 2022 in Qatar. In quale girone giocherebbe l'Italia. Il condizionale, purtroppo, è d'obbligo, perché al momento (e fino al 31 marzo) la partecipazione dell'Italia al Mondiale 2026 non è certa. Ancora una volta, infatti, gli azzurri dovranno passare dai playoff, e soltanto se li supereremo giocheremo il Mondiale, 12 anni dopo l'ultima volta (Brasile 2014). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

