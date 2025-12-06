Se l' Italia si qualifica ai Mondiali di calcio 2026 sarà in questo girone

6 dic 2025

Ai prossimi Mondiali di calcio manca sempre meno. Questione di mesi, considerando che la Coppa del Mondo 2026 si giocherà in Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026, di nuovo d'estate dopo l’edizione disputata tra novembre e dicembre 2022 in Qatar. In quale girone giocherebbe l'Italia. Il condizionale, purtroppo, è d'obbligo, perché al momento (e fino al 31 marzo) la partecipazione dell'Italia al Mondiale 2026 non è certa. Ancora una volta, infatti, gli azzurri dovranno passare dai playoff, e soltanto se li supereremo giocheremo il Mondiale, 12 anni dopo l'ultima volta (Brasile 2014). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

