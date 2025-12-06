Se l' Italia si qualifica ai Mondiali di calcio 2026 sarà in questo girone
Ai prossimi Mondiali di calcio manca sempre meno. Questione di mesi, considerando che la Coppa del Mondo 2026 si giocherà in Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026, di nuovo d'estate dopo l’edizione disputata tra novembre e dicembre 2022 in Qatar. In quale girone giocherebbe l'Italia. Il condizionale, purtroppo, è d'obbligo, perché al momento (e fino al 31 marzo) la partecipazione dell'Italia al Mondiale 2026 non è certa. Ancora una volta, infatti, gli azzurri dovranno passare dai playoff, e soltanto se li supereremo giocheremo il Mondiale, 12 anni dopo l'ultima volta (Brasile 2014). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Svelati i gironi della Coppa del Mondo: se si qualifica l'Italia giocherà nel Gruppo B con Canada Qatar e Svizzera Il sorteggio ? https://tinyurl.com/4tmbk3au #FIFAWorldCup #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com Vai su Facebook
Svelati i gironi della Coppa del Mondo: se si qualifica l'Italia giocherà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera Il sorteggio ? tinyurl.com/4tmbk3au #FIFAWorldCup #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro Vai su X
Mondiali 2026, i sorteggi: per l’Italia girone (eventuale) abbordabile - Azzurri, se supereranno il playoff di marzo, attesi da Canada, Qatar e Svizzera ... Scrive ilsole24ore.com
E se l'Italia andasse al Mondiale e superasse il girone al Mondiale? Sedicesimi abbordabili, agli ottavi rischio CR7 - In caso di qualificazione degli azzurri il sorteggio di Washington evita alla squadra di Gattuso incroci con Mbappé, Messi e il Brasile di Ancelotti ... Segnala msn.com
Mondiale 2026: Italia nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera se si qualifica - Se l'Italia di Gattuso dovesse riuscire a centrare la qualificazione, il match d'esordio sarebbe previsto per il 12 giugno a Toronto contro i 'padroni di casa' del Canada. Scrive corrieredellosport.it
Mondiali, l'Italia se si qualifica va nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera. L'Argentina pesca l'Austria, il Brasile di Ancelotti nel gruppo con Marocco e Scozia. ECCO ... - L’Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l’Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles- Da gazzettadelsud.it
Mondiali 2026: Se l’Italia si qualifica affronterà il Canada, il Qatar e la Svizzera - Se gli Azzurri si qualificano affronteranno il Canada, il Qatar e la Svizzera ... Da mondonapoli.it
LIVE! Sorteggio Mondiali 2026: chi prende l'Italia (se ci arriva)? Le urne, tutti i gironi, i criteri e tutto quello che c'è da sapere - Kennedy Center for the Performing Arts di Washington andrà in scena il sorteggio dei gironi della prossima rassegna iridata. Da eurosport.it