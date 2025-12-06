Se la sfida è la fiducia

Mentre il rapporto Censis fotografa una società smarrita, che fatica a trovare riferimenti nelle istituzioni e nel futuro, la Treccani sceglie come parola dell'anno proprio il termine "Fiducia". Lo fa sull'onda di incertezze geopolitiche e sociali, in risposta anche all'indicazione data dai più giovani: "fiducia" è una delle parole più cercate nel 2025. Non deve suonare poi così strano, visto che è proprio negli anni dell'adolescenza che la concezione di fiducia si consolida maggiormente. "Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia", scriveva Ernest Hemingway. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se la sfida è la fiducia

News recenti che potrebbero piacerti

Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana sfida contro Grantorino ancora ferma a zero. Coach Quartuccio: "Serve fiducia in quello che facciamo e fare gruppo per tornare alla vittoria. Il pubblico ci aiuterà". Diretta youtube - facebook.com Vai su Facebook

#DAVID #OPENDA COME HEAT - LA SFIDA MA SENZA FIDUCIA, #JUVE #LOCATELLI CUSTODE DEL PALLONE MA… #MOMBLANO #SARUBBI #FENOGLIO PRE #CAGLIARI ? youtu.be/qjK769AiQM8 Vai su X

I NUMERI/ Fiducia nella scienza (90%), scetticismo verso gli esperti (63%), la sfida del “dopo-Covid” - Ma la gente non si fida (63%) della capacità di comunicazione degli scienziati Che cos’è la scienza? Da ilsussidiario.net

Manageritalia: "Ricostruire fiducia e rilanciare la crescita del Paese è la sfida del nostro tempo" - Un tema cruciale per il futuro del Paese: come ricostruire un clima di fiducia in Italia e la centralità dei corpi intermedi. notizie.tiscali.it scrive

IA, sfida sui dati, fiducia e formazione. Valentini: “L’inizio di una rivoluzione” - Pioniera nel campo dell’intelligenza artificiale fin dagli anni Ottanta, Engineering è oggi tra i principali attori italiani dell’innovazione digitale. Segnala msn.com

La sfida della sostenibilità di «One Young World» tra giovani manager e fiducia - C’erano Bob Geldof, rockstar mondiale che ha unito musica e impegno sociale, creatore del Live Aid, il più grande concerto ed evento benefico del secolo scorso, con Justin Trudeau, politico canadese ... Riporta corriere.it

La sfida di attrarre i talenti? Si gioca fra benessere, fiducia nella leadership e work life balance - Le esigenze dei professionisti si sono stabilizzate e ruotano attorno ad equilibrio tra lavoro e vita privata e benessere. Riporta ilsole24ore.com

La sfida (difficile) della fiducia - Gli agricoltori italiani appaiono così nella fotografia che l'Ismea ha scattato loro e che riproduce l'andamento del settore nel terzo trimestre ... Riporta avvenire.it