Se fai fatica a pregare il Rosario ecco il metodo efficace per pregarlo con l’aiuto di un Santo
Molti si scoraggiano di fronte alla distrazione nel Rosario. Scopri la "strategia spirituale" che ti permette di superare la difficoltà, invitando la presenza e la forza di un Santo a ogni Ave Maria. È una delle preghiere che più ci unisce alla Vergine e che, per secoli, tantissimi santi hanno portato avanti, come un.
