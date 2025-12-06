Scuola merenda negata | Regole ferme al Covid

PONSACCO Regole scolastiche introdotte nel periodo del Covid ma ancora presenti. Lo denuncia un genitore di una studentessa delle scuole Giusti a Ponsacco. "L’altro giorno – racconta – la bimba si è dimenticata la merenda. Erano già le 9.15 circa, considerando che la campanella suona alle 8.45, una mezz’ora dall’inizio delle lezioni. Siccome mia figlia, come tanti bambini, mangia poco o nulla a mensa ho pensato a come poterle portare la merenda. Di corsa ho preso il telefono e ho chiamato la scuola cercando di capire come poter fare. Sapevo che ci sono delle regole, proprio per quanto riguarda Il portare le cose ai bambini a scuola dimenticate a casa, regole che ci sono dal tempo del Covid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

