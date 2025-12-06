Scuola Materna | chiuderà l’Istituto San Marco
Fano rischia di perdere un pezzo della sua storia educativa. L' Istituto San Marco, scuola materna che da oltre un secolo accoglie bambini dai due ai cinque anni, chiuderà a giugno. Nel 2023 aveva festeggiato i 100 anni: oggi ne ha 102. "È un'istituzione della città", sospira chi l'ha vissuta. La notizia è stata comunicata giovedì sera alle famiglie, nel salone dell'istituto. "Hanno detto che purtroppo non ce la fanno più – racconta Isabella Cercolani, insegnante per 42 anni, mamma e oggi nonna –. Le suore sono anziane, mancano le iscrizioni e i costi sono diventati insostenibili. Per noi è un dolore enorme".
