Scuola appena inaugurata Ma ’piove’ nella palestra

Una scuola nuova di zecca, la Panzacchi di Ozzano, che ha iniziato già a presentare alcune problematiche: gocciolamenti in alcuni spazi e un ascensore non funzionante. A parlare della situazione è l’amministrazione, per voce del sindaco Luca Lelli (nella foto): "Partiamo con il rassicurare tutti che nella scuola Panzacchi sono stati registrati solo alcuni gocciolamenti dal soffitto della palestra dovuti probabilmente alla condensa. Circolano tante voci su ipotetiche situazioni riscontrate dall’avvio dell’anno scolastico nel nuovo plesso, e per questo, e nel pieno rispetto della collettività, è necessario fare chiarezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

