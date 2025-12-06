Scream Club | urlare fa bene
Se fosse ancora vivo lo psicoterapeuta statunitense Artur Janov, creatore della cosiddetta “teoria dell’urlo primario”, sarebbe probabilmente più che concorde con la geniale trovata di Elena Soboleva e Manny Hernandez, fondatori di Scream Club. Definirla geniale trovata forse è un po’ troppo lusinghiero, diciamo che tutto è partito da una fortuita (e fortunata) coincidenza. Manny Hernandez è un coach maschile e un operatore di Breathwork e durante le sue esperienze lavorative si è reso conto quanta energia bloccata potesse smuovere un urlo, contribuendo a un fluido rilascio emotivo. Una sera, dopo una settimana particolarmente provante, Manny ed Elena decidono di sperimentare questo esercizio in prima persona. 🔗 Leggi su Panorama.it
