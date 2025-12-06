Scoperto in auto parcheggiata tra Villa Literno e Castel Volturno arsenale di armi e munizioni

Teleclubitalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrato arsenale tra Castel Volturno, Villa Literno e Giugliano. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei controlli contro i reati legali alla criminalità organizzata, ha rinvenuto un ingente quantitativo di armi e munizioni.   In particolare, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

scoperto in auto parcheggiata tra villa literno e castel volturno arsenale di armi e munizioni

© Teleclubitalia.it - Scoperto in auto parcheggiata tra Villa Literno e Castel Volturno arsenale di armi e munizioni

Altre letture consigliate

scoperto auto parcheggiata villaVillasanta, oltre un chilo di cocaina in auto: arrestato - Più di un chilo di cocaina purissima nascosta in una borsa sul sedile posteriore dell’auto: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Villasanta durante un controllo di routine che, in p ... Da mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Scoperto Auto Parcheggiata Villa