Scoperto in auto parcheggiata tra Villa Literno e Castel Volturno arsenale di armi e munizioni
Sequestrato arsenale tra Castel Volturno, Villa Literno e Giugliano. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei controlli contro i reati legali alla criminalità organizzata, ha rinvenuto un ingente quantitativo di armi e munizioni. In particolare, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
