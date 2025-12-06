Scoperto ai giardini in possesso di hashish e cocaina 25enne in manette
SENIGALLIA – Era già stato sottoposto all’obbligo di presentazione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma trovato in possesso di sostanze stupefacenti, per lui sono scattate le manette. Nella serata del 5 dicembre, i carabinieri della compagnia di Senigallia, hanno tratto in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
