Scontro tra via Cella e via Raffalda grave un uomo

6 dic 2025

Scontro tra due auto all’incrocio di via Cella con strada della Raffalda nella mattinata di sabato 6 dicembre. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti con due pattuglie, si sono scontrati una monovolume e un’auto delle Poste. Il bilancio è di due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

