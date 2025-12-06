Scontro tra via Cella e via Raffalda grave un uomo

Scontro tra due auto all’incrocio di via Cella con strada della Raffalda nella mattinata di sabato 6 dicembre. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, intervenuti con due pattuglie, si sono scontrati una monovolume e un’auto delle Poste. Il bilancio è di due. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti simili trattati di recente

Il rischio di reclusione in cella non ha fermato le minacce di morte - facebook.com Vai su Facebook

Via Lattea-Andromeda, l’apocalisse può attendere - Diversi studi suggeriscono che la Via Lattea sia destinata a scontrarsi in modo catastrofico con la vicina galassia di Andromeda. Come scrive media.inaf.it

Uno scontro tra la Via Lattea e la Galassia di Andromeda? L’ultima teoria degli scienziati sulla fine del mondo - La tanto temuta collisione tra la Via Lattea e la galassia di Andromeda, prevista da tempo come inevitabile, potrebbe in realtà non verificarsi mai. Da quotidiano.net

Via Lattea e Andromeda, lo scontro tra le due galassie potrebbe non accadere - La collisione tra la Via Lattea e Andromeda è molto meno probabile di quanto finora ritenuto: a mettere in dubbio l’ipotesi di uno scontro tra le due galassie è un nuovo studio pubblicato su Nature ... Secondo fanpage.it

Perché lo scontro tra la Via Lattea e Andromeda non è più inevitabile - Per più di un secolo gli astronomi hanno osservato la galassia di Andromeda, un enorme vortice di stelle vicine, che sfreccia verso la Via Lattea. Riporta nationalgeographic.it