Scontro sulla A5 a Volpiano Torino morta una bimba di pochi mesi
Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. L’incidente, attorno alle 20 sull’autostrada A5, ha coinvolto più auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
? U14 regionali / Risultati 5ª giornata Alla @GSD Volpiano Pianese lo scontro diretto. Il Lucento Calcio tiene il passo. ASD Salice e Saluzzo Calcio di misura. Senza reti il big match tra Union Novara e Biellese 1902 i marcatori: https://www.11giovani.it/inde - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull’A5 Torino-Aosta, scontro tra auto: muore bimba di pochi mesi - Nell’urto che ha coinvolto più auto è deceduta una bambina di pochi mesi. Come scrive fanpage.it
VOLPIANO – Scontro sull’A5: feriti e una bimba morta - VOLPIANO – Grave incidente questa sera, sabato 6 dicembre 2025, intorno alle 20, sull’autostrada A5 Torino- Riporta obiettivonews.it
Drammatico incidente sulla A5 a Volpiano. Muore bimba di pochi mesi - La bimba sarebbe stata sbalzata fuori dell'auto della mamma e travolta da un altro mezzo in transito ... Lo riporta rainews.it
Scontro fatale sulla Torino-Aosta: muore neonata di pochi mesi - Intorno alle 20 i sanitari del 118 sono intervenuti sull'A5 all'altezza d i Volpiano, per un incidente ... Scrive torinoggi.it
Incidente sull'A5 nel Torinese, morta una bimba - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Scrive ilmessaggero.it
Sulla A5 tre morti e feriti - Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada Torino- Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it