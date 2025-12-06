Scontro sulla A5 a Volpiano Torino morta una bimba di pochi mesi

Ilfattoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. La mamma è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118. L’incidente, attorno alle 20 sull’autostrada A5, ha coinvolto più auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

