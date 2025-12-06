Sconto del 50% sui contributi per artigiani e commercianti ecco chi può chiederlo e come si fa domanda
Ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre per chiedere la riduzione dei contributi Inps per artigiani e commercianti. L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2025 ed è riservata ai neo iscritti che hanno avviato una nuova attività nel corso di quest’anno. La misura consiste in uno sconto del 50% dei contributi fissi e di quelli variabili, ossia quelli che eccedono il minimale. È possibile fruirne per tre annualità. Sconto contributi, ancora pochi giorni per richiederlo. I commercianti e gli artigiani hanno ancora poco tempo per poter fruire della riduzione del 50% dei contributi per i primi tre anni di attività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Per il 2026 scatta la riduzione dello sconto sui premi e i contributi Inail. Questo cambio di passo farà aumentare gli importi da versare - facebook.com Vai su Facebook
Partite IVA, continua la querelle sulla riduzione dei contributi per le nuove attività. Chi ha optato per il versamento degli F24 in misura scontata fa ora i conti con avvisi bonari inviati per errori e con il DURC bloccato. Procedure interne ancora da… Vai su X
Artigiani e commercianti, sconto sui contributi del 50% per cento - Roma, 28 aprile 2025 – L’Inps ha definito le istruzioni per l’uso dell’agevolazione contributiva (pari a una riduzione del 50 per cento dei versamenti previsti) per chi si iscriva nel corso del 2025 ... Scrive quotidiano.net
Artigiani e commercianti: come funziona lo sconto sui contributi INPS per le nuove attività - La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’agevolazione per le nuove attività, che consiste in una ... Secondo notizie.tiscali.it
Contributi INPS 2025/ Artigiani e commercianti pagheranno la metà: il bonus - Sia gli artigiani che i commercianti potranno versare i contributi INPS 2025 al 50% di sconto. Si legge su ilsussidiario.net
Partite IVA: ultimi giorni per lo sconto sui contributi - In scadenza a fine anno la possibilità di richiedere il nuovo esonero contributivo per i nuovi artigiani e commercianti. Come scrive msn.com
Artigiani e commercianti, come funziona lo sconto sui contributi - E' in atto un provvedimento che consentirà a nuovi artigiani e commercianti di ottenere uno sconto del 50% sui contributi personali obbligatori relativi all'Inps. Come scrive notizie.tiscali.it
Bonus 50% Artigiani e Commercianti: nuove opzioni di domanda INPS - L’INPS amplia le modalità di accesso all’agevolazione prevista per chi si iscrive per la prima volta nel 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ... Da pmi.it