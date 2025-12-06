Sconto del 50% sui contributi per artigiani e commercianti ecco chi può chiederlo e come si fa domanda

Ci sarà tempo fino al prossimo 31 dicembre per chiedere la riduzione dei contributi Inps per artigiani e commercianti. L’agevolazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2025 ed è riservata ai neo iscritti che hanno avviato una nuova attività nel corso di quest’anno. La misura consiste in uno sconto del 50% dei contributi fissi e di quelli variabili, ossia quelli che eccedono il minimale. È possibile fruirne per tre annualità. Sconto contributi, ancora pochi giorni per richiederlo. I commercianti e gli artigiani hanno ancora poco tempo per poter fruire della riduzione del 50% dei contributi per i primi tre anni di attività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

