Scomparsa sedicenne a Portici era affidata a una casa famiglia L’appello lanciato dalla madre e il messaggio all’amica | Non mi cercate

Cresce la preoccupazione per Suamy Rispoli, la sedicenne scomparsa il 2 dicembre a Portici (Napoli). La ragazza, affidata da gennaio a una casa famiglia del territorio, non è rientrata nella struttura dopo la scuola e da quel momento il suo telefono risulta irraggiungibile. La direttrice della comunità ha presentato denuncia lo stesso giorno, ma la notizia è emersa soltanto ora, in seguito a ll’appello pubblico della madre, alla quale era stata sospesa la potestà genitoriale. «Mia figlia è fragile, ho paura che le sia successo qualcosa – ha dichiarato la donna -. Aiutatemi a ritrovarla. Doveva essere al sicuro, protetta, e invece non so dove sia. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Sedicenne affidata ad una casa famiglia scomparsa a Portici. Non è rientrata dopo scuola, la denuncia ai carabinieri. La madre: 'Temo le sia successo qualcosa' #ANSA Vai su X

Da quattro giorni, dal 2 dicembre scorso, Suamy Rispoli è scomparsa da Portici, in provincia di Napoli. Ha 16 anni: la ragazza si è allontanata quattro giorni fa dalla casa famiglia alla quale era affidata e di lei si sono perse le tracce dopo scuola. Sulla sua sco - facebook.com Vai su Facebook

Sedicenne scomparsa da Portici, il messaggio all’amica: “Non mi cercate”. Era affidata a casa famiglia - I carabinieri sono alla ricerca di Suamy Rispoli, scomparsa il 2 dicembre a Portici (Napoli); la ragazza era affidata a una casa famiglia, non sarebbe ... Scrive fanpage.it

Suamy Rispoli scomparsa da Portici. La mamma della 16enne: “È fragile, aiutatemi a ritrovarla” - La ragazzina era affidata a una casa famiglia: “Non ha mai dato segni di squilibrio”. Secondo quotidiano.net

Italia, scomparsa ragazza di 16 anni. La paura della mamma: “È fragile, potrebbe essere successo qualcosa” - La scomparsa di Suamy Rispoli, sedicenne affidata da gennaio a una casa famiglia, sta suscitando crescente apprensione tra familiari e forze dell’ordine. Scrive thesocialpost.it

Napoli, 16enne scomparsa: il messaggio che avrebbe inviato a un’amica - Suamy Rispoli, la 16enne ospite di una casa famiglia di Portici (Napoli) di cui si sono perse le tracce martedì 2 dicembre, avrebbe contattato una sua ... Da lapresse.it

Sedicenne affidata ad una casa famiglia scomparsa a Portici - Suamy Rispoli era affidata alla casa famiglia di Portici da gennaio, quando il tribunale dei minori ha sospeso la responsabilità genitoriale e ha disposto un tutore legale in seguito ad una serie di ... Da ansa.it

Suamy Rispoli scomparsa a 16 anni, l'ultimo messaggio all'amica: «Non mi cercate». La mamma in lacrime: «Ho paura sia accaduto qualcosa» - Allarme a Portici, in provincia di Napoli, per la scomparsa di una ragazzina di 16 anni, Suamy Rispoli, che non è più tornata a casa dopo essere uscita da scuola. Da msn.com