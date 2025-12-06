Scivola durante un' escursione a Campo Imperatore | escursionista e i suoi compagni recuperati dall' elisoccorso

Stavano rientrando dalle ricerche sul Gran Sasso del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore quando ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico abruzzese è arrivato l’allarme: un escursionista straniero che con altri due compagni di cordata stava tentando di raggiungere proprio Campo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

