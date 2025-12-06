Sciopero generale del 12 dicembre chi si ferma in Toscana | corteo a Firenze con Landini
Firenze, 5 dicembre 2025 – Disagi in vista venerdì 12 dicembre a causa dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, che coinvolge sia servizi pubblici che privati, compresi quelli in appalto. Non parteciperanno allo sciopero l’igiene ambientale, il personale del ministero della Giustizia, l’Atac e il trasporto aereo, inclusa la struttura Enav di Roma. La mobilitazione arriva “contro una legge di bilancio ingiusta ” e si pone l’obiettivo, spiega la Cgil, di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare precarietà e deregolamentazione, ottenere maggiori investimenti in sanità, scuola, politiche sociali e lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
