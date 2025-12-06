Sciopero generale 12 dicembre stop di 24 ore contro la manovra | cortei in tutta Italia
(Adnkronos) – Contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta, la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale. L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. Sono inoltre previste manifestazioni in tutte le città, dal Nord al Sud Italia. Con la mobilitazione di venerdì prossimo, la Cgil, insieme alle . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
La segreteria regionale del sindacato Filt - Cgil ha aderito allo sciopero generale proclamato a livello nazionale per quella data e che avrà una durata di 24 ore. Lo sciopero interesserà il personale viaggiante e quello tecnico e amministrativo. - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale 12 dicembre, stop di 24 ore contro la manovra: cortei in tutta Italia - Contro una manovra di bilancio ritenuta ingiusta, la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale. Scrive adnkronos.com
Sciopero generale del 12 dicembre, questa volta la Cgil mobilita trasporti, scuole, servizi pubblici - Venerdì 12 dicembre la Cgil promuove uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio. wired.it scrive
Sciopero generale del 12 dicembre, trasporti fermi e scuole a rischio in Italia - Il 12 dicembre l’Italia si ferma: disagi nei trasporti, scuole in difficoltà e nuove proteste Cgil contro una Manovra ritenuta ingiusta ... Secondo quifinanza.it
Gtt, sciopero indetto da Cgil il 12 dicembre - Il Gruppo torinese trasporti comunica che venerdì 12 dicembre è previsto uno sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio, della durata di 24 ore. ansa.it scrive
Venerdì 12 dicembre 2025 sciopero generale: i servizi garantiti Actv a Venezia - I servizi garantiti dei trasporti Actv a Venezia nella giornata di sciopero generale di Venerdì 12 dicembre 2025 ... Riporta lavocedivenezia.it
Sciopero generale 12 dicembre, le manifestazioni in Italia città per città. Landini: “Costruiamo cambiamento” - Previste manifestazioni in tutta Italia per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il prossimo venerdì 12 dicembre "contro una manovra di bilancio ... Lo riporta lapresse.it