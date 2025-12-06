Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana

Nella notte fra giovedì e venerdì, anche il territorio d’Alto Savio è stato più volte ballerino, al pari di altre zone del crinale dell’ Appennino tosco-romagnolo, che ha registrato varie lievi scosse sismiche. Secondo i dati forniti dall’ Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per quanto riguarda l’Alto Savio, tra le 22.38 di giovedì sera e le 3.36 di venerdì notte si è verificato uno sciame sismico, che ha avuto come epicentro, in particolare, il territorio a nord di Verghereto e una volta quello confinante di Bagno di Romagna. La prima scossa, di magnitudo 2.4 della scala Richter, con epicentro in territorio a qualche chilometro a nord di Verghereto, è avvenuta alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciame sismico nella notte tra Romagna e Toscana

