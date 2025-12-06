Sci freestyle | Leonardo Donaggio non sfigura nel big air in Coppa del Mondo a Pechino vince Samnoey

Termina all’ottavo posto l’avventura di Leonardo Donaggio in quel di Pechino, capitale della Cina che ha ospitato questo sabato la seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle, specialità big air. Prova discreta quella del nostro portacolori, il quale si è avvicinato ai 90 punti nel secondo run. Nello specifico l’azzurro ha inaugurato la sua prestazione con un salto non eccezionale, valutato solo 44.50, per poi alzare il livello proprio nella seconda uscita, in cui si è spinto fino a quota 88.00 scendendo a 79.75 nella terza, arrivando così al totale di 167.75, score con cui ha superato uno dei grandi delusi di giornata, Birk Ruud, solo nono con 144. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci freestyle: Leonardo Donaggio non sfigura nel big air in Coppa del Mondo, a Pechino vince Samnoey

