Sci alpino Lara Della Mea | Contenta della mia seconda manche Domani voglio ripetermi

Lara Della Mea centra una brillante nona posizione al termine del primo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla Flyng Mile la sciatrice tarvisiana ha saputo mettere in scena una seconda manche davvero scintillante. La migliore del lotto. Tanto da permetterle di rimontare ben 14 posizioni, dalla 23a alla nona. La classica prestazione da valutare in due modi. Da un lato, infatti, la classe 1999 ha fatto vedere di avere tutte le armi per rimanere stabilmente nelle posizioni che contano. Dall’altro, però, conferma la sua poca continuità ad alti livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Lara Della Mea: “Contenta della mia seconda manche. Domani voglio ripetermi”

