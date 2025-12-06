Il Pd scarica il progetto di legge presentato da Graziano Delrio perché glielo avrebbero chiesto gli alleati di AvS. Se dal Nazareno inizialmente avrebbero dato l' “ok” al disegno centrista per contrastare l'antisemitismo, riferiscono fonti riformiste, nel pomeriggio di giovedì ci sarebbe stato un dietrofront, conseguente a una vociferata telefonata tra la segretaria Elly Schlein e i vertici del movimento guidato da Fratoianni e Bonelli. Quest'ultimo in particolare, ci raccontano, avrebbe chiesto agli alleati di confrontarsi e non effettuare fughe in avanti su un tema delicatissimo, su cui sarebbe stato “un errore” dividersi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein ostaggio di Fratoianni&Bonelli: la telefonata per bloccare il ddl sull'antisemitismo