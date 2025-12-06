Schlein chiama Conte non risponde | gelo totale nel Campo largo | è rottura

Il panorama politico italiano è nuovamente attraversato da tensioni significative che mettono in discussione la stabilità e la direzione del cosiddetto “Campo largo”, l’alleanza tra le principali forze di opposizione, Partito Democratico (Pd) e Movimento 5 Stelle (M5S). Il recente gelo tra i rispettivi leader, Elly Schlein e Giuseppe Conte, non è solo un intoppo comunicativo, ma un sintomo profondo di una competizione sotterranea per la leadership della coalizione anti-governativa. La mancata risposta al telefono. L’episodio che ha emblematicamente rivelato la distanza attuale è la mancata comunicazione telefonica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schlein chiama, Conte non risponde: gelo totale nel Campo largo: è rottura

