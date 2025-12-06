Firenze4, 6 dicembre 2025 – Una lite tra due motociclisti, una caduta risultata fatale ad un uomo di 58 anni e la fuga del secondo mezzo coinvolto. E’ l'ipotesi, ancora da confermare, sulla quale stanno lavorando gli agenti della polizia municipale di Firenze in merito all’incidente mortale di ieri pomeriggio, venerdì 6 dicembre, in via Circondaria. Muore con la moto contro un camion, la tragedia della strada a Scandicci Chi era la vittima. La vittima si chiamava Daniele Capraro, 58 anni. C’era lui in sella al motorino che intorno alle 17,15 è finito addosso ad un’auto che stava arrivando dalla direzione opposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto in motorino, Daniele muore a 58 anni. Si indaga su una presunta lite che potrebbe aver causato l’incidente