Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano neonata sbalzata fuori dall' auto e morta nell' incidente

Notizie.virgilio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sulla A5 Torino-Aosta a Volpiano: morta una neonata di pochi mesi, rimasta coinvolta in un sinistro con più veicoli. Ferita anche la madre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

schianto in autostrada a5 torino aosta a volpiano neonata sbalzata fuori dall auto e morta nell incidente

© Notizie.virgilio.it - Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano, neonata sbalzata fuori dall'auto e morta nell'incidente

