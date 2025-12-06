Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano neonata sbalzata fuori dall' auto e morta nell' incidente

Incidente sulla A5 Torino-Aosta a Volpiano: morta una neonata di pochi mesi, rimasta coinvolta in un sinistro con più veicoli. Ferita anche la madre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Schianto in autostrada A5 Torino-Aosta a Volpiano, neonata sbalzata fuori dall'auto e morta nell'incidente

L’incidente attorno alle 13.30 di giovedì 27 novembre in corrispondenza del cavalcavia dell’autostrada. Nello schianto anche un ferito, un giovane di 28 anni trasferito all’ospedale di Schiavonia - facebook.com Vai su Facebook

