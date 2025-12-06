Schianto frontale tra auto nel Milanese | ferite 4 persone morto un uomo di 55 anni

Questa notte si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Zibido San Giacomo (Milano). Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 55 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

