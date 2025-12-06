Schettini | La scuola e la famiglia necessari per recuperare il legame con la memoria

Orizzontescuola.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imparare a memoria non è un esercizio sterile del passato, ma un gesto che costruisce. Ne è convinto Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e insegnante, che in un’intervista rilasciata a In Terris parla del valore della memoria come forma di relazione profonda con se stessi e con gli altri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

schettini scuola famiglia necessariSchettini: “La scuola e la famiglia necessari per recuperare il legame con la memoria” - Ne è convinto Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e insegnante, che in un’intervista rilasciata a In Terr ... Scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Schettini Scuola Famiglia Necessari