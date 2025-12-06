Scherma l’ungherese Rabb trionfa ad Orleans Leonardo Dreossi sfiora il podio

Fa festa l’ungherese Krisztian Rabb nel Grand Prix di sciabola maschile ad Orleans. Il magiaro si è preso la prima vittoria della carriera proprio all’ultima stoccata, battendo con il punteggio di 15-14 il tedesco Frederic Kindler. Sul podio ci salgono anche l’egiziano Ahmed Hesham e il francese Sebastien Patrice. Il migliore degli azzurri è stato un sorprendente Leonardo Dreossi, che ha raggiunto i quarti di finale. Il 28enne dell’Aeronautica Militare ha superato l’ungherese Toth (15-5), il coreano Hwang (15-9) e poi negli ottavi il francese Ducerf per 15-13. L’azzurro si è poi fermato contro il tedesco Kindler, che si è imposto per 15-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

