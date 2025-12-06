Scherma | Giulio Lombardi sul podio in Coppa del Mondo! Macchi in top 5 a Fukuoka

Arriva una buona notizia da Fukuoka, città del Giappone che ospita questo fine settimana la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità fioretto maschile. Al termine di una lunga giornata infatti Giulio Lombardi ha ottenuto un ottimo terzo posto, mentre Filippo Macchi si è fermato in quinta piazza. Si tratta del coronamento di un ottimo percorso cominciato già dal venerdì, dove il nostro portacolori ha strappato il pass per il tabellone principale da numero uno. La cavalcata dell’azzurro è cominciata battendo per 15-12 il rappresentante del Singapore Robson, per poi firmare una vittoria d’autorità contro il francese Pauty per 15-14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: Giulio Lombardi sul podio in Coppa del Mondo! Macchi in top 5 a Fukuoka

Altre letture consigliate

Il 3 dicembre 2025, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, vi aspettiamo a Castel Sant’Angelo per un pomeriggio di Scherma integrata! ? Atleti diversamente abili e normodotati si sfideranno insieme, dimostrando che nel - facebook.com Vai su Facebook

Scherma: Giulio Lombardi sul podio alla Coppa del Mondo di fioretto! Macchi in top 5 - Arriva una buona notizia da Fukuoka, città del Giappone che ospita questo fine settimana la tappa di Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it

Frascati Scherma, un autentico show: dieci atleti sul podio nella prima prova nazionale - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Un autentico show degli atleti del Frascati Scherma nella prima prova nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di fioretto e spada c ... Riporta osservatoreitalia.eu

Scherma, Coppa del Mondo: nel weekend in pedana 72 azzurri - Sara un super weekend di gare, il prossimo fine settimana, per la scherma italiana: da giovedi 4 a domenica ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Scherma, dal Cairo a Padova: lame azzurre sul podio con sciabola e fioretto - Sciabolatori quinti a Padova, Passaro e Battiston brillano a Heraklion. sport.sky.it scrive

Universiadi a Essen. Medaglia di bronzo per Tommaso Martini - A Essen, in Germania, nella gara di fioretto maschile vinta dall’azzurro Damiano Di Veroli, il carabiniere aglianese Tommaso Martini ha conquistato ... Segnala lanazione.it

Scherma, tutte le armi in pedana: super weekend di Coppa del Mondo, gli italiani convocati - La Coppa del Mondo di scherma tornerà a essere grande protagonista nel weekend del 4- Riporta oasport.it