Scarpe da porta sai cosa sono? Calzature inaspettatamente di tendenza adesso

Vanityfair.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cos'è il lusso nel 2025, quasi 2026? Avere un paio di scarpe «da porta» o door shoes in arsenale. Se non le avete, tocca provvedere. Parliamo di modelli trendy ma super funzionali, adatti alla vita di oggi che corre alla velocità della luce, facili da indossare (e togliere). Aggiungiamone un paio nella wishlist natalizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

scarpe da porta sai cosa sono calzature inaspettatamente di tendenza adesso

© Vanityfair.it - Scarpe «da porta», sai cosa sono? Calzature inaspettatamente di tendenza adesso

Argomenti simili trattati di recente

Scarpe antinfortunistiche: cosa è cambiato con la nuova normativa EN ISO 20345:2022 - Chi lavora ogni giorno in cantiere, in officina o in fabbrica sa bene quanto sia importante indossare delle scarpe antinfortunistiche affidabili: queste rappresentano uno degli equipaggiamenti di ... Secondo adnkronos.com

scarpe porta sai cosaCondominio, lasciare le scarpe sul pianerottolo è lecito? La risposta su Chiedi all’esperto - Posto che rientra tra le parti comuni dell'edificio non è concesso disporre oggetti che possono ostacolare il transito degli ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scarpe Porta Sai Cosa