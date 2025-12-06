Scarpe da porta sai cosa sono? Calzature inaspettatamente di tendenza adesso
Cos'è il lusso nel 2025, quasi 2026? Avere un paio di scarpe «da porta» o door shoes in arsenale. Se non le avete, tocca provvedere. Parliamo di modelli trendy ma super funzionali, adatti alla vita di oggi che corre alla velocità della luce, facili da indossare (e togliere). Aggiungiamone un paio nella wishlist natalizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Argomenti simili trattati di recente
Avete lucidato le scarpe o preparato le calze Questa è una notte speciale, carica di attesa. È la notte in cui san Nicola, vescovo di Myra e patrono dei bambini, nonché ispiratore del moderno Babbo Natale , porta doni e gioia. Ma oggi, oltre alla tra - facebook.com Vai su Facebook
Scarpe antinfortunistiche: cosa è cambiato con la nuova normativa EN ISO 20345:2022 - Chi lavora ogni giorno in cantiere, in officina o in fabbrica sa bene quanto sia importante indossare delle scarpe antinfortunistiche affidabili: queste rappresentano uno degli equipaggiamenti di ... Secondo adnkronos.com
Condominio, lasciare le scarpe sul pianerottolo è lecito? La risposta su Chiedi all’esperto - Posto che rientra tra le parti comuni dell'edificio non è concesso disporre oggetti che possono ostacolare il transito degli ... Scrive msn.com