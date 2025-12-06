Scarcerato il marito violento | Distante da moglie e figlia almeno cinquecento metri

Lascia il carcere Don Bosco il 70enne del Comprensorio accusato di maltrattamenti in famiglia. In parziale accoglimento della richiesta di riesame, il gip di Pisa ha disposto l’immediata scarcerazione dell’uomo - assistito dall’avvocato Rita Luisa Sachelli – applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento alle persone offese (la moglie e la figlia), rispettando la distanza di almeno 500 metri. Il giudice ha anche disposto l’applicazione all’indagato del braccialetto elettronico e imposto al 70enne il divieto di comunicazione con le presunte vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scarcerato il marito violento: "Distante da moglie e figlia almeno cinquecento metri"

