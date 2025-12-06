Scappa con l' auto rubata e quasi un chilo di cocaina inseguimento da film in strada | arrestato 37enne

Sembrava apparentemente un controllo di routine e invece si è trasformato in un inseguimento proseguito per le vie della Brianza per oltre 15 chilometri che ha portato all'arresto di un 37enne. Irregolare sul territorio e trovato in possesso di quasi un chilo di cocaina. È accaduto nella serata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

