Scaloni usa i guanti per riportare la Coppa del Mondo al sorteggio | c'è un motivo inconfessabile

Lionel Scaloni, Ct dell'Argentina campione del mondo in carica, ha 'restituito' la coppa alla FIFA in occasione del sorteggio per l'edizione del prossimo anno: tutti hanno notato i guanti bianchi indossati dal tecnico nell'occasione. C'è una spiegazione ufficiale e un'altra alternativa, che Scaloni non confesserà mai. 🔗 Leggi su Fanpage.it