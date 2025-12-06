Scaloni usa i guanti per riportare la Coppa del Mondo al sorteggio | c'è un motivo inconfessabile
Lionel Scaloni, Ct dell'Argentina campione del mondo in carica, ha 'restituito' la coppa alla FIFA in occasione del sorteggio per l'edizione del prossimo anno: tutti hanno notato i guanti bianchi indossati dal tecnico nell'occasione. C'è una spiegazione ufficiale e un'altra alternativa, che Scaloni non confesserà mai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Uno dei momenti più iconici della caotica cerimonia del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026, svoltasi venerdì a Washington, è stato sicuramente quello della 'riconsegna' della Coppa del Mondo da ...