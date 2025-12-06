Scale mobili della metropolitana ferme | cosa sta succedendo a Milano? Guasti vandalismi ma anche sostituzioni programmate

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Che succede alle scale mobili della metropolitana milanese? Negli ultimi mesi sono stati segnalati frequenti blocchi in diverse stazioni della varie linee del metrò. Ma bisogna distinguere: a volte sono interventi programmati di ammodernamento che Atm ha calendarizzato, altre si tratta di guasti improvvisi che richiedono tempi più o meno lunghi per essere riparati. Dai vandalismi a problemi meccanici, in questo caso, le cause del “fuori servizio” possono essere diverse. E se basta un guasto a un singolo impianto per indispettire (giustamente) il pendolare, specialmente chi ha problemi di deambulazione, va sempre considerato che il totale della rete ammonta a 600, prima di gridare al “disastro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

