Scacco alla banda che svaligia le case con le chiavi rubate nelle auto dei proprietari

Il modus operandi che utilizzavano era sempre lo stesso: rubavano le chiavi di casa dalle auto parcheggiate fuori dai ristoranti, studiavano le abitudini delle vittime e poi entravano in azione svaligiando le loro abitazioni. Così tre uomini, tra cui un pontino, avrebbero messo a segno una serie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

